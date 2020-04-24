Вайт не вірить у чемпіонство Усика в суперважкій вазі

Українському боксеру не реально стати чемпіоном світу у суперважкій вазі в цей час.

Про це розповів Ділліан Вайт.

"Я не думаю, що Усик може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Ні, він може. З хорошим менеджментом, з правильними боями може. Але прямо зараз я не думаю, що він достатньо сильний фізично, щоб побити хоч когось із чемпіонів. У нього є навички, боксерська техніка, але я не думаю, що у нього достатньо сили, що він досить великий.

Ти не можеш виходити з метою просто рухатися краще, ніж Джошуа, Вайт або Ф'юрі. Ми можемо зловити його в будь-який момент, в будь-який момент ми можемо влучити", - відзначив Вайт.