25 квітня відбудеться перший боксерський вечір з початку пандемії коронавірусу

Бокс повертається у Нікарагуа, Японія чекає до липня

25 квітня у Нікарагуа відбудеться один з перших боксерських вечорів з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ringside24.com.

У країні з населенням 6 мільйонів осіб підтверджено тільки 10 випадків захворювання COVID-19, 2 пацієнти померли, 7 одужали і один пацієнт зараз знаходиться на лікуванні. Більшість інфікованих були переносниками хвороби з інших країн, тому Нікарагуа зараз намагається функціонувати в звичайному режимі.

Головний подією майбутньої суботи буде 8-раундовий поєдинок в легкій вазі між Робіном Заморою (15-7, 8 КО) і Раміро Бланко (18-7-3, 10 КО). В рамках вечора повинно відбутися 8 професійних боїв.

Повернення до організації боксерських вечорів в Японії, навпаки, було відкладено. До недавнього часу планувалося, що перші події відбудуться в червні, але вже відомо, що вони не пройдуть раніше липня.

Нагадаємо, Хейні вибачився за расистську образу Ломаченка.

Раніше, Ломаченко висміяв заяву Хейні.