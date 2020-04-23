Капітан збірної України: Ломаченко - це гордість нашої країни

Український боксер Василь Ломаченко є гордістю України.

Про це заявив боксер-любитель Микола Буценко.

"Всі з нетерпінням чекають цей бій Ломаченко - Лопес. Зрозуміло, що миувболіваємо за Васю - це гордість нашої країни. Це людина, яка показує хороший бокс, від бою до бою він додає, демонструє щось нове.

Зрозуміло, що це буде досвід проти молодої крові. Я думаю, що у Васі за спиною багатий досвід в аматорському та професійному боксі, він нам покаже щось нове і здивує", - сказав Буценко.