Джерело - Чемпіон.
Російський боксер, колишній чемпіон світу, Сергій Ковальов визнає наявність COVID-19 і навіть його смертоносні наслідки.
Про це заявив сам спортсмен.
"Зрозуміло, що це замут верхівок, але вірус і правда є, штучно створений, але є, тому, що кілька моїх знайомих в різних країнах світу (Росія, США, Канада) перехворіли і хворіють, а двоє особисто мені знайомих людей померло. Тому мимоволі теж починаєш розуміти, що це не просто інформаційна атака", - сказав Ковальов.
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Раніше, від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона.