Боксер має власну теорію появи коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

Російський боксер, колишній чемпіон світу, Сергій Ковальов визнає наявність COVID-19 і навіть його смертоносні наслідки.

Про це заявив сам спортсмен.

"Зрозуміло, що це замут верхівок, але вірус і правда є, штучно створений, але є, тому, що кілька моїх знайомих в різних країнах світу (Росія, США, Канада) перехворіли і хворіють, а двоє особисто мені знайомих людей померло. Тому мимоволі теж починаєш розуміти, що це не просто інформаційна атака", - сказав Ковальов.

Раніше, від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона.