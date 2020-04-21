Колишній чемпіон світу: Ломаченко переможе Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) має перемогти чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон Шон Портер.

"Ломаченко переможе в цьому бою. Я знаю Лопеса. Він крутий, він видовищний, він кумедний. Він прямо виріс на видовищності. Я думаю, він один з таких бійців, який повинен бути на очах публіки. Якщо він не буде на очах публіки, я не впевнений, чи буде він так само виступати. Він трохи схожий на мене. Увага глядачів доводить його до того стану, який йому необхідно.

Але я впевнений, що Ломаченко досвідчений. Думаю, у нього все ще досить хороший движок. З його досвідом, з його безліччю трюків, які він може запропонувати ... я вважаю, що Ломаченко до нього добереться, грунтуючись на його досвіді", - сказав Портер.