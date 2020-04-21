 Бій Ломаченко - Лопес не відбудеться без глядачів – Арум | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Ломаченко - Лопес не відбудеться без глядачів – Арум

Сьогодні 11:16 1230 0
Боб Арум прокоментував поєдинок Ломаченко - Лопес
Бій Ломаченко - Лопес не відбудеться без глядачів – Арум
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - ua.tribuna.com.

Бій чемпіона IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса проти володаря поясів WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка не відбудеться без глядачів.

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до того часу, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був в США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.

Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", - відзначив Арум.

Раніше, Лопес відмовиться битися з Ломаченком при пустих трибунах.

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