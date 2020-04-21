Джерело - ua.tribuna.com.
Бій чемпіона IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса проти володаря поясів WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка не відбудеться без глядачів.
Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до того часу, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був в США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.
Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", - відзначив Арум.
Раніше, Лопес відмовиться битися з Ломаченком при пустих трибунах.