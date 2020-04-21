Бій чемпіона IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса проти володаря поясів WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка не відбудеться без глядачів.

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Буде важко провести бій між Ломаченком і Лопесом без глядачів. Ми не можемо провести поєдинок з Василем, до того часу, поки не буде знята заборона на пересування. Ломаченко був в США, але повернувся в Україну, щоб бути вдома, поки все закрито.

Для такого спорту, як бокс, продаж квитків становить великий відсоток доходу. Я не розумію, як можна зробити це без глядачів", - відзначив Арум.