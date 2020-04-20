Володар пояса WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд не просто переможе чемпіона IBF / WBC Ерола Спенса (26-0, 21 КО), а декласує його.

Про це заявив сам Теренс.

"Коли ми доберемося до рингу, я тобі наваляти. Давай вже зробимо це. Ну і так, коли я обіцяю вз'е**ть тебе, то я реально це маю намір зробити: вз'е**ть тебе. Мені не потрібні ці фейкові бучі, коли всі думають, що це у них по-справжньому, а ми потім, після бою, йдемо разом в бар пропустити по пиву", - сказав Кроуфорд.