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Хей: Зараз є тільки один боксер, який здатний впоратися з Ф'юрі

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Відомий у минулому боксер високо оцінює Джошуа
Хей: Зараз є тільки один боксер, який здатний впоратися з Ф'юрі
#Хей, #Джошуа

Джерело - BoxingScene.

Зараз у суперважкому дивізіоні тільки Ентоні Джошуа здатний протистояти Тайсону Ф'юрі.

Про це заявив відомий у минулому боксер Девід Хей.

"На мій погляд, тільки у Джошуа є досвід, клас, техніка і атлетизм, щоб протистояти нинішньому Тайсону Ф'юрі. Реалістично на цей момент я бачу тільки його як конкурента Тайсона.

Мені здається, багато хто недооцінює можливості Джошуа. Ймовірно, Ф'юрі його може перебоксувати, але я бачу переваги Ентоні на середній дистанції.

Поразка від Руїса? Не варто це переоцінювати. У боксі всяке трапляється. Я програв Карлу Томпсону, а через декілька років став першим номером дивізіону", - сказав Хей.

Нагадаємо, Джошуа назвав бій мрії.

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