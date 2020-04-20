Тренер Головкіна: Я був проти бою з Дерев'янченком

Чемпіону IBF в середній вазі Геннадію Головкіну (40-1-1, 35 КО) не варто було битися з Сергієм Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

Розповів тренер боксера з Казахстану Джонатан Бенкс.

"Весь тренувальний табір я нагадував Головкін про те, що йому належить пройти крізь "криваве місиво". Саме з цієї причини я і не хотів цього бою. І я не приховував цього. О так, я б вважав за краще, щоб замість Дерев'янченко в суперниках Головкіна був Деметріус Андраде або хтось ще. Стилістично це був би більш зручний бій для Головкіна.

Але саме сутичка з Дерев'янченко була тим, що точно довелося б до вподоби уболівальникам: не на життя, а на смерть, рубка кістка в кістку. Я знав, через що Головкіну належить пройти. Саме з цієї причини ми готувалися до того, щоб Геннадій був готовий до 12-раундовому поєдинку", - розповів Бенкс.