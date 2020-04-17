Джерело - Чемпіон.
Боксер Гері Расселл хоче піднятися в легку вагу і взяти реванш у Василя Ломаченка.
Про це заявив сам американець.
"Ломаченко, я також полюю і за твоєї дупою. Легка вага, чекай.
Також готовий побитися з Девіном Хейні, Жервонтою Девісом і Райаном Гарсія", - сказав американець.
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@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy I’m on yo ass too! #teamgaryrussell #checkourpedigree
У червні 2014 року Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) суддівським рішенням переміг Расселла і завоював вакантний пояс WBO в напівлегкій вазі.
Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.
Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.