 Побитий Ломаченком американець оголосив полювання на українця. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Побитий Ломаченком американець оголосив полювання на українця

Сьогодні 14:03 1419 0
Расселл ніяк не може забути єдину поразку у кар'єрі
Побитий Ломаченком американець оголосив полювання на українця
#Расселл, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Боксер Гері Расселл хоче піднятися в легку вагу і взяти реванш у Василя Ломаченка.

Про це заявив сам американець.

"Ломаченко, я також полюю і за твоєї дупою. Легка вага, чекай.

Також готовий побитися з Девіном Хейні, Жервонтою Девісом і Райаном Гарсія", - сказав американець.

 
 
 
 
 
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@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy I’m on yo ass too! #teamgaryrussell #checkourpedigree

Допис, поширений Gary Russell Jr (@mrgaryrusselljr)

У червні 2014 року Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) суддівським рішенням переміг Расселла і завоював вакантний пояс WBO в напівлегкій вазі.

Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.

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