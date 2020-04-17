Расселл ніяк не може забути єдину поразку у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Боксер Гері Расселл хоче піднятися в легку вагу і взяти реванш у Василя Ломаченка.

Про це заявив сам американець.

"Ломаченко, я також полюю і за твоєї дупою. Легка вага, чекай. Також готовий побитися з Девіном Хейні, Жервонтою Девісом і Райаном Гарсія", - сказав американець.

У червні 2014 року Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) суддівським рішенням переміг Расселла і завоював вакантний пояс WBO в напівлегкій вазі.

Раніше, Хейні заявляв, що Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, Ломаченко висміяв заяву Хейні.