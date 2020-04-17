Красюк - про проведення бою Усика у Саудівській Арації

Джерело - Суспільне Спорт.

Український боксер Олександр Усик наступний бій проти британця Дерека Чісори може відбутися у Саудівській Аравії, якщо карантин там завершиться раніше, ніж у Великобританії.

Про це заявив менеджер українця Олександр Красюк.

"Якщо карантин, жорсткий нокдаун, який зараз діє в більшості країн світу, завершиться у Саудівській Аравії раніше, ніж він закінчиться в Великобританії, то є ймовірність того, що бій Усик - Чісора відбудеться саме на території Саудівської Аравії", - сказав Красюк.

Раніше, бій Ф'юрі - Вайлдер може не відбутися 3 жовтня.

Нагадаємо, Усик може провести бій у Києві на Олімпійському.