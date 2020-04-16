Хижняк продемонструє на Олімпіаді весь свій потенціал - тренер

Найкращий боксер світу 2017 року, чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк, який виступає в категорії до 75 кг, є одним з претендентів на нагороди на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів тренер Леонід Лоївський.

"Стосовно Сашка у мене сумнівів немає взагалі. Вони з татом, який одночасно є й тренером нашого бійця, ставляться до справи дуже відповідально. Знаю, що працювати вони продовжують і зараз, нехай і в домашніх умовах. Думаю, Хижняк підготується до Олімпіади найкращим чином і продемонструє весь свій потенціал.

З усіма хлопцями зідзвонюємося кожних два-три дні. Всі працюють над основними для кожного боксера рисами – силою, витривалістю, гнучкістю і кмітливістю.

Команда у нас гарна, маємо повну підтримку національної федерації, тому є надія, що в Токіо влітку 2021-го все буде гаразд", - розповів Лоївський.