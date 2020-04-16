Шість боксерів заразилися коронавірусом на турнірі в Лондоні - тренер

Шестеро учасників олімпійської кваліфікації з боксу, який відбувався у середині березня в Лондоні, підхопили коронавірус.

Про це розповів наставник збірної України з боксу Леонід Лоївський.

"На щастя, з Сергієм Горсковим, як і рештою наших бійців, усе гаразд. Хоча захворів з учасників лондонської кваліфікації не лише Філіпі, а двоє італійців, двоє турків, та Антон Кадушин, також тренер боксера з Криму Глєба Бакши, який виступає за Росію. На щастя, з нашими хлопцями усе гаразд. До Києва ми повернулися 18 березня, а нині вже середина квітня. Якби щось було не так, це уже б проявилося", - розповів Лоївський.