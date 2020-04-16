Вайлдер переніс операцію після поразки від Ф'юрі

Через два місяці після бою зізнався, що йому навіть робили операцію

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) під час лютневого реваншу з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) отримав травму лівого біцепса, внаслідок чого йому пізніше знадобилася операція.

Про це заявив американець.

"Відновлення проходить добре, проходжу терапію. Я травмував біцепс в своєму останньому бою. Працюю за планом. На цей час я не можу тренуватися, але дуже чекаю, коли у мене з'явиться така можливість. Як тільки я залечу руку, відразу ж повернуся до вправ. Поки що просто відпочиваю, що теж дуже навіть непогано", - сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер заявив, що не вважає Ф'юрі чемпіоном, на що пізніше отримав відповідь від британця.