Фінальний бій Суперсерії Брієдіс – Дортікос знову перенесли

Джерело - isport.ua.
Фінал Всесвітньої боксерської Суперсерії між латвійцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО) і кубинцем Юніером Дортікосом (24-1, 22KO), який повинен був відбутися 16 травня в Ризі (Латвія), перенесений.
Про це повідомила пресслужба WBSS.
"Нашим пріоритетом є захист здоров'я і безпеки боксерів, уболівальників, суддів і всієї команди проекту WBSS. У міру розвитку ситуації буде надаватися додаткова інформація", - розповіли у WBSS.
Нова дата бою наразі невідома.
Нагадаємо, Брієдіса позбавили титулу WBO.