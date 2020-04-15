Фінальний бій Суперсерії Брієдіс – Дортікос знову перенесли

Нова дата бою наразі невідома

Фінал Всесвітньої боксерської Суперсерії між латвійцем Майрісом Брієдісом (26-1, 19 КО) і кубинцем Юніером Дортікосом (24-1, 22KO), який повинен був відбутися 16 травня в Ризі (Латвія), перенесений.

Про це повідомила пресслужба WBSS.

"Нашим пріоритетом є захист здоров'я і безпеки боксерів, уболівальників, суддів і всієї команди проекту WBSS. У міру розвитку ситуації буде надаватися додаткова інформація", - розповіли у WBSS.

Нова дата бою наразі невідома.

Нагадаємо, Брієдіса позбавили титулу WBO.