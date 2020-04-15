Хейні: Схоже, що у Ломаченка немає бажання битися зі мною

Боксер Девін Хейні (25-0, 23 КО) не вірить словам володаря пояса WBA, WBO і WBC українцю Василю Ломаченку (14-1, 10 КО), який уникає бою з ним.

Про це заявив американець.

"Я не думаю, що Ломаченко вписав моє ім'я в список можливих суперників. Мені здається, що він не хоче битися зі мною. На мій погляд, наш бій не цікавить Василя.

Я вважаю, що Ломаченко спуститься в 130 фунтів. Я можу лише припустити, що він не хоче битися зі мною через мій стиль. Що я можу сказати? Схоже, що у Ломаченка немає бажання битися зі мною. Ми не знаємо, що діється в його голові. Сподіваюся, що він все ж погодиться", - зазначив Хейні.