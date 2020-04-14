Російський боксер Мурат Гассієв (26-1, 19 КО, 1 КО) сподівається отримати реванш проти українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) в суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Сподіваюся, що реванш відбудеться в суперважкій вазі і все стане на свої місця. Як і повинно було бути.

Бій з Усиком не пригадую, у мене зараз інші думки в голові. Зараз самоізоляція, займаюся волонтерством. Ось коли буду тренуватися, тоді будемо думати. Робота над помилками вже проведена, і я таких помилок більше не повторю", - сказав Гассієв.