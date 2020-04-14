Потенційний суперник Ломаченка хоче зустрітися з Пакьяо

Американський боксер мексиканського походження Майкі Гарсія (40-1, 30 КО) хоче провести поєдинок проти чемпіона WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо (67-7-2, 39 КО).

Про це заявив американець.

"Мене дуже приваблює можливість проведення поєдинку з Менні. Я думаю, що стилі роблять бої. Він не такий високий, не довготелесий, як Еррол Спенс - це все спрощує.

Спенс - високий, він ефективно використовував свій розмах рук і зріст. До того ж, лівша, це завжди все ускладнює. Менні теж лівша, але трохи менший в розмірах, нижчий зростом і з меншим розмахом рук, у порівнянні з іншими напівсередньоваговиками.

Я вважаю, що Пакьяо дужче підходить для цікавого бою зі мною - мені все підходить", - сказав Гарсія.