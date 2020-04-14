Лопес: Батько показав мені різне лайно, яке я повинен був вивчити

На кар'єру чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса має чималий вплив батько Теофімо-старший.

Про це заявив Лопес-молодший.

"Мій батько перебуває на іншому рівні. Йому дуже подобається те, чим ми займаємося. Батько показав мені різне лайно, яке я повинен був вивчити. У нього одна мета - він хоче зробити мене кращим боксером в світі. Папа вірить, що я можу впоратися з будь-яким суперником. Саме тому я і сам повірив у свої сили.

Ми говоримо з батьком тільки про важливі речі і ніколи не відмовляємося від своїх слів. Нам вже багато вдалося довести, і ми продовжимо робити це далі", - сказав Лопес.