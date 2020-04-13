Лопес: Бачив, як Ломаченко ставився до інших людей, і думав: Я особисто пошлю на х*р цього хлопця

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес відчуває чималу неприязнь до українського чемпіона WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Лопес.

"Мені не подобається, як він виглядає і як себе подає. Мені не подобається те, що він із себе представляє.

Я не знаю, як це описати. Ви колись зустрічали особу, на яку вам досить просто подивитися й зробити висновок: Я хочу врізати йому по морді? Можливо, не зустрічали.

Може, справа в мені, але взагалі я не такий. Є люди, з якими я можу налагодити зв'язок, спілкуватися і зависати. Але з деякими - це просто неможливо. Вони дратують мене. Вони дратують мене навіть своєю присутністю в одній кімнаті.

Моїй енергії не подобається енергія Ломаченка. Це почуття стає все більш серйозним. Я бачив, як він ставився до інших людей, і думав: Я особисто пошлю на х * р цього хлопця", - сказав Лопес.