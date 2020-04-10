Україну відвідає президент Всесвітньої боксерської ради

Маурісіо Сулейман прокоментував візит в Україну

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман на початку 2021 року прилетить в Україну.

Про це розповів сам очільник ради.

"WBC після конгресу у Києві помістив прапор України на свій пояс та логотип. Для нас це честь, адже Україна - майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію цього виду спорту, а тепер її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко Олександр Гвоздик та багато інших українських боксерів", - розповів Сулеймані.

Відзначимо, що Сулеймані був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України відбувся конгрес Всесвітньої боксерської ради.

Нагадаємо, у WBC спростували повернення титулу Хейні.