Україну відвідає президент Всесвітньої боксерської ради

Джерело - ukrinform.ua.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман на початку 2021 року прилетить в Україну.
Про це розповів сам очільник ради.
"WBC після конгресу у Києві помістив прапор України на свій пояс та логотип. Для нас це честь, адже Україна - майбутнє боксу. Віталій і Володимир Клички зробили велику історію цього виду спорту, а тепер її пишуть Олександр Усик, Василь Ломаченко Олександр Гвоздик та багато інших українських боксерів", - розповів Сулеймані.
Відзначимо, що Сулеймані був у Києві у жовтні 2018 року, коли у столиці України відбувся конгрес Всесвітньої боксерської ради.
Нагадаємо, у WBC спростували повернення титулу Хейні.