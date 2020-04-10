Усик: Онуфрій сказав, депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати

Український суперважковаговик Олександр Усик часто спілкується з блаженнішим митрополитом Онуфрієм.

Про це розповів сам боксер.

"Знаєте, я якось спілкувався, часто це роблю, з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет.

Я кажу: Якщо ось мені не подобається депутат, бубонить чогось там - можна врізати? А він каже: Сашенька, можна, але тільки, щоб кістки не ламати. Тобто, щоб сильне каліцтво не завдати, а розбурхати: Ей, ти на Землі, друже, зупинись", - розповів Усик.