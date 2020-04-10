 Усик: Онуфрій сказав, депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Сьогодні 07:00 432
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Сьогодні 12:11 97
Усик - про війну з Росією: Мої друзі не винні, що наші царі чогось не поділили
Вчора 22:09 1856 8
Джулай: Ставлення до тренерського штабу Динамо? Дивіться у турнірну таблицю
Вчора 20:55 1058
Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації
Вчора 20:39 1694
Усик сказав кому належить Крим
Вчора 18:10 3776
Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо
Вчора 17:10 1973
Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації
Вчора 15:14 9902 31
У футболі змінили правила гри рукою та офсайду
Вчора 10:15 5685
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
08.04.2020 23:18 18884
Блоги
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:11 97
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі Valeriy Ruchka
Вчора 23:48 355
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 16:30 15718
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
Вчора 16:09 4712
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
Вчора 14:08 601
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:25 Футбол Джулай: Я не розумію причин натуралізації гравця легкої поведінки 2
12:11 Блог Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона 97
12:09 Футбол Колишній гравець Шахтаря: Луческу навіть не дозволив мені поїхати на похорон батьків 577
11:59 ММА Стала відома причина скасування турніру UFC 249 239
11:51 Футбол Селюк: На продажу Беніто і Гогуа Тамбов заробив €1 мільйон 282
11:33 Баскетбол Книга Браянта стала бестселером №1 у США 524
11:15 Футбол Морозюк: Якби не Суркіс - не знаю, на якому б рівні було Динамо 411
10:57 Футбол Іспанський футболіст розробив респіратор проти коронавірусу 779
10:41 Бокс Усик: Онуфрій сказав, депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати 675
10:30 Інше Коронавірус: в Україні виявлено 311 нових випадків. Ситуація на 10 квітня 9039
10:25 ММА Хабіб неординарно відреагував на скасування UFC 249 822
10:09 Футбол Джулай порівняв Динамо з п'яним Гаскойном 1067 1
09:55 Футбол Емері може очолити Мілан 677
09:40 Футбол Шість директорів Барселони пішли у відставку через кризу в клубі 1288
09:25 Бокс Тайсон: Боксери завжди будуть отримувати більше грошей, ніж бійці ММА 1002
09:10 Футбол Мессі назвав кумира, грою якого захоплювався 1435
08:54 Футбол Алієв здав тест на коронавірус 1095
08:39 ММА UFC 249 відкладений через пандемію коронавірусу 868
08:24 ММА Колишня чемпіонка UFC знялася з турніру UFC 249 через смерть двох членів сім'ї від коронавірусу 349
08:08 Футбол Сабо: Алієва стало занадто багато в ЗМІ 1573 2
07:19 Бокс Усик зізнався, чому залишається жити в Україні 3837 3
07:00 Інше Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай 432
9 Квітня 2020
23:55 Баскетбол У гравців НБА можуть відібрати частину зарплати 1382
23:48 Блог UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі 355
23:40 Футбол Тренер клубу АЛП використовує стеження за футболістами під час карантину 1348

Усик: Онуфрій сказав, депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати

Сьогодні 10:41 675 0
Боксер розповів про розмову з митрополитом
Усик: Онуфрій сказав, депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик часто спілкується з блаженнішим митрополитом Онуфрієм.

Про це розповів сам боксер.

"Знаєте, я якось спілкувався, часто це роблю, з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет.

Я кажу: Якщо ось мені не подобається депутат, бубонить чогось там - можна врізати? А він каже: Сашенька, можна, але тільки, щоб кістки не ламати. Тобто, щоб сильне каліцтво не завдати, а розбурхати: Ей, ти на Землі, друже, зупинись", - розповів Усик.

Раніше, Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації.

Нагадаємо, Усик боїться розкрити місце своїх тренувань.

Коментарі ()