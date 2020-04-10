Тайсон: Боксери завжди будуть отримувати більше грошей, ніж бійці ММА

Бійці ММА ніколи не будуть заробляти стільки, як боксери, незважаючи на зростання популярності цього виду спорту.

Про це заявив легендарний боксер Майк Тайсон.

"Бої ММА завжди будуть збирати більше переглядів, ніж бокс, проте боксери завжди будуть заробляти більше грошей, ніж бійці ММА.

Чому так? Це важко пояснити. У цьому немає жодного сенсу. Я не знаю, чому так склалося.

На мій погляд, бійці ММА заробляють недостатньо. Це захоплюючий і хвилюючий вид спорту, але бійці UFC отримують не так багато", - сказав Тайсон.