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Усик: Лікарі рятують нас з подряпаними обличчями від масок

Сьогодні 16:24 1176 0
Усик закликав поважати роботу лікарів
Усик: Лікарі рятують нас з подряпаними обличчями від масок
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) дуже вдячний лікарям, що працюють в умовах пандемії коронавірусу.

Про це розповів сам боксер.

"Люди, які обділені увагою - це лікарі, які зараз працюють без обмежень у часі. Вони допомагають нам, вони рятують нас всупереч усьому. З подряпаними обличчями від масок.

Загроза, яка стоїть перед ними, набагато більше, ніж перед тими, хто сидить вдома на карантині. Лікар цього не може зробити, тому що лікар допомагає, рятує і лікує. Низький уклін вам і вдячність.

Всім тим людям: лікарям, вчителям - усім тим, хто зараз працює в ті страшні умовах, що у нас відбуваються - низький уклін. Ми вас підтримуємо. Я дуже вам вдячний за те, що ви робите", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик боїться розкрити місце своїх тренувань.

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