Президент WBC: Усик - один з найкращих боксерів сучасності

Український боксер Олександр Усик може завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман в ефірі LuckyPunchNet.

"Усик? Він один з кращих боксерів сучасності. У нього є все необхідне для того, щоб конкурувати з найкращими боксерами хевівейта. Принаймні, в своєму першому бою в новому дивізіоні Усик виглядав дуже добре. Думаю, що він може завоювати титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Але для хевівейта він недостатньо великий. Тому в поєдинку з Ф'юрі або Джошуа він повинен буде використовувати свої технічні можливості. Але я не сумніваюся, що Усик зможе з ними конкурувати", - заявив Сулейман.