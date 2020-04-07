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Кличко: Спортсмени можуть втратити здоров'я або навіть життя

Сьогодні 15:46 196 0
Кличко: Спортсмени можуть втратити здоров'я або навіть життя

Джерело - Чемпіон.

Кияни мають з розумінням поставитися до заборони займатися спортом на спортмайданчиках, введеному урядом.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

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"Мені теж не вистачає сьогодні занять активним спортом... Я займаюся вдома. Скажу одне: якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу — це не так. Ті, хто боїться втратити свою суперформу, повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я або навіть життя.

Обмеження, які запровадив уряд, стосуються всіх. Винятків для бодібілдерів, моржів та інших суперактивних немає! Дотримуйтесь правил, щоб ми швидше пройшли цей період і повернулися до звичного життя", — зазначив Кличко.

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