Кличко: Як страшно, що Ф'юрі продовжує мріяти про мене у сауні

Легенда українського боксу Володимир Кличко продовжує читати хвилюючі історії про спогади Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив українець.

"Коли я в жовтні був на зборах в тренувальному таборі Кличка, ми з Володимиром уклали парі про те, хто з нас довше зможе пробути в сауні. У цьому змаганні я сам мало не помер, але зламав Кличка психологічно. Спочатку в сауні було кілька людей: я, Володимир і кілька людей з його команди. Після закінчення 10 хвилин усі вийшли, залишилися лише я і Кличко. Я висидів 15 хвилин, відраховуючи про себе секунди. Зрештою Володимир встав і, не кажучи ні слова, в роздратуванні вийшов", - розповідав Ф'юрі.