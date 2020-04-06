Кличко: Як страшно, що Ф'юрі продовжує мріяти про мене у сауні

Джерело - Sky Sports Boxing.
Легенда українського боксу Володимир Кличко продовжує читати хвилюючі історії про спогади Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив українець.
"Продовжую читати ці хвилюючі історії про спогади Ф'юрі, які пов'язані з нашим спільним походом в сауну.
По-перше, очевидно, що я брав участь в змаганні, яке проходило в його голові.
По-друге, як моторошно, що цей чоловік продовжує думати або мріяти про мене в сауні", - сказав Кличко.
IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...🔥— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 5, 2020
The seeds to @Tyson_Fury's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn't expect... pic.twitter.com/6IhbaaMHbU
"Коли я в жовтні був на зборах в тренувальному таборі Кличка, ми з Володимиром уклали парі про те, хто з нас довше зможе пробути в сауні. У цьому змаганні я сам мало не помер, але зламав Кличка психологічно. Спочатку в сауні було кілька людей: я, Володимир і кілька людей з його команди. Після закінчення 10 хвилин усі вийшли, залишилися лише я і Кличко. Я висидів 15 хвилин, відраховуючи про себе секунди. Зрештою Володимир встав і, не кажучи ні слова, в роздратуванні вийшов", - розповідав Ф'юрі.
Нагадаємо, Кличко і Ф'юрі зустрілися в 2015 році, британець виграв одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Кличко назвав переломний момент своєї кар'єри.