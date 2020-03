Чемпіонський бій Постола знову перенесли

Чемпіонський бій за два пояси першої напівсередньої ваги Віктор Постол - Хосе Рамірес знову перенесено.

Про це повідомляє промоутерська компанія TopRank.

🥊 JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg