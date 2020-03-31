Чемпіонський бій Постола знову перенесли

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонський бій за два пояси першої напівсередньої ваги Віктор Постол - Хосе Рамірес знову перенесено.
Про це повідомляє промоутерська компанія TopRank.
🥊 JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg— Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020
Спочатку бій повинен був відбутися в лютому в Китаї, однак через коронавірус поєдинок перенесли в США на травень, але тепер подія знов не відбудеться в намічений термін.
Бій відбудеться в США, але дату назвуть пізніше.