Чемпіонський бій Постола знову перенесли

Нову дату поєдинку назвуть пізніше

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський бій за два пояси першої напівсередньої ваги Віктор Постол - Хосе Рамірес знову перенесено.

Про це повідомляє промоутерська компанія TopRank.

🥊 JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020

Спочатку бій повинен був відбутися в лютому в Китаї, однак через коронавірус поєдинок перенесли в США на травень, але тепер подія знов не відбудеться в намічений термін.

Бій відбудеться в США, але дату назвуть пізніше.