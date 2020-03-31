 Сіренко: Я бив мішків в ПАР, але не було іншого вибору | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Я бив мішків в ПАР, але не було іншого вибору

Вчора 21:40 1083 0
Українець розповів про свої виступи у ПАР
Сіренко: Я бив мішків в ПАР, але не було іншого вибору
#Сіренко

Джерело - xsport.ua.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко (13–0, 12 КО) під час виступів в ПАР бився з суперниками низького рівня, відвертими мішками.

Про це заявив сам боксер.

"У ПАР бив мішків, я не сперечаюся. Не те, щоб мені було соромно за мою історію в ПАР, але не було іншого вибору. Боксував з тим, кого мені давали. Я навіть приїжджав на зважування і не розумів, хто мій суперник.

Так що я не парився, чесне слово. Боксую з мішками, але що я можу зробити? У мене не було на той момент ніяких контрактів, мені ніхто не міг проплатити хороших суперників. Якщо я боксую з ними, це не означає, що я сам не хочу битися з тим, хто краще.

Хороший суперник завжди хоче отримати гонорар за свій бій. Ніхто не хоче виходити і битися безкоштовно. Це робота, ми теж дуже сильно працюємо. Я в той момент не переживав за те, скільки зароблю. Розумів, що мені потрібно почати свою кар'єру, зробити бої, що в майбутньому все буде. Тому я дуже спокійно ставився до ось цих ось фінансових моментів", - зазначив Сіренко.

Раніше, Сіренко проведе бій проти екс-суперника Усика.

Нагадаємо, Усик у трійці найкращих супертяжів світу.

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