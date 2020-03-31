Колишній чемпіон світу: Ф'юрі здобуде легку перемогу над Джошуа

Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у поєдинку з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) святкував би впевнену перемогу.

Про це заявив колишній чемпіон світу Амір Хан.

"Моя думка, і я завжди про це говорив, що Тайсон Ф'юрі - найкращий важковаговик в дивізіоні.

З його набором навичок він переможе будь-якого нокаутери. Те, що він зробив з Деонтеєм Вайлдером, ніхто не очікував.

Я все ще підтримую Ф'юрі, і якщо він отримає цей бій, то це буде легка перемога для нього. Я відчуваю, що AJ - це скоріше представник роботизованого стилю, на кшталт Френка Бруно, але він дуже сильний. Якщо AJ зловить вас, то заподіює біль. Але ми бачили, як Ф'юрі вдарив найсильніший нокаутер Вайлдер, і він знову піднявся на ноги", - зазначив Хан.