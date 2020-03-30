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Колишній російський чемпіон світу - про коронавірус: Може нас вирішили прорідити

Вчора 22:25 1149 0
Ковальов - про ситуацію з коронавірусом
Колишній російський чемпіон світу - про коронавірус: Може нас вирішили прорідити
#Ковальов, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Коронавірус є проявом реакції планети на всі неадекватні людські вчинки стосовно неї.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов.

"Такий непростий час, бережіть себе. Насправді, це не жарти. В Америці, в Каліфорнії ми сидимо по домівках з 14 березня. Не ігноруйте, це насправді засада. Чи то нас вирішили прорідити, чи то це реально планета так реагує на всі неадекватні людські вчинки стосовно неї.

Ось вона, Третя світова. Може, це комусь вигідно. Ніхто з нас не знає. Тільки один Бог знає, що відбувається", - сказав Ковальов.

Раніше, брати Клички визнані найкращими суперваговиками 21 сторіччя за версією авторитетного видання.

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