Рою Джонсону пропонували 40 млн доларів за бій проти Тайсона

Рой Джонс у 2003 році відмовився від поєдинку з Майком Тайсоном.

Про це розповів ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд.

За словами Ворда, Джонсу пропонували за цей бій близько 40 мільйонів доларів. Однак Рой нібито відхилив вигідну угоду, оскільки хотів більше грошей і вірив, що цей мегафайт все одно рано чи пізно відбудеться.

"Джонсу запропонували бій з Майком Тайсоном. Мабуть, я озвучу точні цифри, якщо скажу, що Рою гарантували близько 40 мільйонів доларів. Це було вигідною пропозицією. Ти залишаєшся в хевівейті, підтримуєш вагу, а Тайсон в той час вже був не зовсім Тайсоном. Так, Майк залишався небезпечним, але не таким, як раніше. Вони працювали над цим боєм. Я чув, що Рой хотів більше грошей.

Рой якось сказав: "Бій з Тайсоном нікуди від мене не дінеться". Ось так закінчилася ця історія", - сказав Ворд.