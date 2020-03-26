Усик про перенесення Олімпіади: Деякі хлопці тепер можуть туди не потрапити

Частина нинішніх олімпійців мала була завершити кар'єру після Токіо-2020..

Про це заявив український боксер Олександр Усик.

"Деякі хлопці, для яких ця Олімпіада повинна була бути останньою і за віком, і за фізичними кондиціями, тепер можуть туди не потрапити, оскільки за рік багато що може змінитися і з'являться нові молоді хлопці, які можуть вибити старичків з їх укорінених місць.

Якщо її потрібно переносити, то краще переносити. Але особисто моя думка - занадто багато паніки навколо цього всього.

Деякі хлопці мають спонсорів, які їм допомагають. А є хлопці, які продають останні речі - старі машини, заощадження, і викладають гроші на підготовку. Для останніх пріоритет - це Олімпійські ігри і медалі. Тепер хтось буде цього позбавлений", - підсумував Усик.