Найближчий друг і найнадійніший соратник - Кличко привітав брата з днем народженням

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 березня, свій 44-й день народження святкує ексчемпіон світу Володимир Кличко.
З днем народженням чемпіона привітав його старший брат – Віталій Кличко.
"Я щасливий і горджуся тобою, брате Кличко! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата!
Для мене ти — найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей.
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Моє плече і моя підтримка - завжди з тобою. Сьогодні, на жаль, не побачимося особисто, бо ти на іншому континенті. Бережи себе!
З Днем народження, Володю!", - написав Кличко у Facebook.