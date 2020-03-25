Найближчий друг і найнадійніший соратник - Кличко привітав брата з днем народженням

Сьогодні, 25 березня, свій 44-й день народження святкує ексчемпіон світу Володимир Кличко.

З днем народженням чемпіона привітав його старший брат – Віталій Кличко.

"Я щасливий і горджуся тобою, брате Кличко! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата!

Для мене ти — найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей.