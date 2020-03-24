 Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік
Сьогодні 14:35 334
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
Сьогодні 12:25 1750
Олімпіаду перенесуть на 2021 рік - член МОК
Вчора 21:15 472
УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Вчора 20:29 877
Стаховський: Головна відмнінність Європи та України - освіта
Вчора 19:23 719
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 11:13 8497
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 09:47 2106
Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою
Вчора 09:10 2686
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 00:03 6070 2
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
22.03.2020 22:25 378
Блоги
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1592
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2118
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1453 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 384
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2190 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол Футболісти Андерлехта відмовились від місячної зарплати 168
16:33 Футбол Визначився найбільш високооплачуваний футболіст у світі 1024
16:14 Футбол Власник Олімпіакоса вилікувався від коронавірусу 335
15:54 Футбол Наполі знайшов заміну Кулібалі 387
15:42 Футбол Найкращий бомбардир Серії А може продовжити кар'єру в Евертоні 485
15:31 Шахи Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус 2094
15:25 Футбол Гравці Боруссії погодилися на зменшення зарплат через коронавірус 387
15:19 Футбол Кавані може безкоштовно перейти до аргентинського клубу 448
15:10 Футбол Зінченко: Ліверпуль заслуговує стати чемпіоном 597
15:00 Футбол Президент Лудогорця розгулював з коронавірусом і як наслідок закрили цілу лікарню 939
14:47 Футбол Беніто назвав найкращого гравця України 691
14:45 Блог Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні 824
14:35 Олімпійські ігри-2020 Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік 334
14:25 Теніс Російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною 1325
14:10 Футбол Беніто: Шахтар і Динамо сильніші за всі російські клуби 947
13:55 Бокс Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути 1002
13:40 Футбол Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві 1953
13:26 Баскетбол Визначено MVP сезону в українській Суперлізі 622
13:10 Бокс Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня 1071
13:04 Блог Моурінью став волонтером у Лондоні 294
12:55 Футбол ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону 1398
12:40 Футбол Роналду через коронавірус може залишити Ювентус 1557
12:25 Бокс WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес 1750
12:09 Інше Програма Спорт на UA: Першому зупинила вихід в ефір через коронавірус 985
11:51 Футбол Два лідери Шахтаря можуть перейти до Роми 2137

Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути

Сьогодні 13:55 1002 0
Промоутер зробив свій найгірший прогноз
Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути
#Гірн, #коронавірус

Джерело - Boxingnews24.

Бокс після зупинки через коронавірусну пандемію може і не повернутися у 2020 році.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У цьому році може і не бути боксерських поєдинків. Це малоймовірно, але хто знає. Прямо зараз кращим сценарієм є повернення боксу в червні. Реалістичний сценарій - липень.

Можливі варіанти, що це буде вересень, жовтень, листопад, січень, лютий. 

Зараз важливо прислухатися до відповідних органів і правильно діяти, щоб впоратися з цим якомога швидше", - сказав Гірн.

Раніше, Усик відмовився здати фінальний бій чемпіонату світу.

Нагадаємо, Усик у трійці найкращих супертяжів світу.

Коментарі ()