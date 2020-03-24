Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути

Бокс після зупинки через коронавірусну пандемію може і не повернутися у 2020 році.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У цьому році може і не бути боксерських поєдинків. Це малоймовірно, але хто знає. Прямо зараз кращим сценарієм є повернення боксу в червні. Реалістичний сценарій - липень.

Можливі варіанти, що це буде вересень, жовтень, листопад, січень, лютий.

Зараз важливо прислухатися до відповідних органів і правильно діяти, щоб впоратися з цим якомога швидше", - сказав Гірн.