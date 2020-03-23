Тайсон знайшов спосіб заробітку під час карантину

Майк Тайсон успішно проявив себе у сервісі Cameo

Ексчемпіон світу Майк Тайсон зміг заробити на сервісі Cameo понад 20 тис доларів.

Про це повідомляє TMZ.

Тайсон пропонував відео по 300 доларів, і вже заробив 20 тисяч доларів протягом шести годин після запуску своєї сторінки.

Представники сайту розповіли, що лише деякі зірки викликали такий інтерес, як Майк Тайсон. Загальна кількість замовлень зросла на 30% на цьому тижні, ймовірно, через ситуацію з масовим карантином, через який багато людей залишаються вдома і шукають способи розважитися.

Відзначимо, що Cameo це сервіс, де люди можуть заплатити, щоб їх улюблені знаменитості зняли коротке відео за окрему плату.

Нагадаємо, Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема.