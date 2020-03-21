 Усик: Ф'юрі спеціально робить так, щоб люди думали, що він хворий | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
Вчора 17:54 2528 9
Екслайнсмен англійського чемпіоншип Олександр Салій: В Англії елітні арбітри заробляють 60 тисяч фунтів за сезон
Вчора 17:13 1815 1
У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону
Вчора 14:12 249
В Україні звільнили голову Держагентства спорту
Вчора 13:44 1658
Рафаїлов залишить луганську Зорю
19.03.2020 17:54 1698
Реал визначився з майбутнім Луніна
19.03.2020 14:45 5697
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
19.03.2020 12:00 13267
Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес зупинить Ломаченка
19.03.2020 11:50 3614
Бех-Романчук вказала на головному проблему легкої атлетики в Україні
19.03.2020 10:17 2111
Гвоздик: У бою Ломаченко - Лопес є інтрига
19.03.2020 08:32 4507
Блоги
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:58 7948
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
19.03.2020 12:47 3481
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи Valeriy Ruchka
19.03.2020 11:48 1786
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
18.03.2020 23:33 4347
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів Valeriy Ruchka
18.03.2020 21:25 602
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:16 Футбол Шовковський: Дані про коронавірус в кращому випадку треба множити на два 49
12:57 Футбол Буде жорстко: Алієв відкрив свій YouTube-канал 425
12:56 Теніс Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм 220
12:45 Футбол Глєб: У Мілевського раніше в голові був снаряд 481
12:26 Футбол Йовіч вказав причину порушення карантину 220
12:09 Футбол Агробізнес відпустив футболістів додому 335
11:50 Футбол Рома хоче підписати гравця Шахтаря 949
11:34 Бокс Усик: Я хочу битися з Джошуа та Ф’юрі 511
11:15 Баскетбол Леброн хоче завершити кар’єру у Лос-Анджелес Лейкерс 273
10:58 Футбол Левандовський: Роналду кликав мене в Реал 305
10:45 Футбол Арсенал назвав стан Артети 465
10:31 Футбол Маркевич: Білорусь нікуди не втече від коронавірусу 660
10:15 Футбол Шевченко погодиться продовжити роботу в збірній України – Орбу 600 1
09:57 Футбол Суркіс: У критиків мого челенджу з туалетним папером проблеми з почуттям гумору 714
09:44 Футбол Наполі хоче відновити тренування попри карантин 292
09:28 Футбол Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ 952
09:13 Бокс Усик: Ф'юрі спеціально робить так, щоб люди думали, що він хворий 1035
20 Березня 2020
23:54 ММА У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА 936
23:44 Футбол Стала відома причина, по якій Рафаїлов залишить Зорю 1541
23:39 Інше Чемпіонат світу зі снукеру відкладено на невизначений час 682
23:29 Футбол Бундесліга визначила найкращого гравця лютого 592
23:18 Футбол Генінсон: Буде пропозиція стати гендиректором Зорі - будемо думати 767
23:11 Футбол ФК Олександрія оплатив апаратуру для трьох лікарень Кіровоградщини 619
23:03 Футбол Динамо - ФК Смолевичі 1:1. Огляд матчу 828
22:55 Футбол У Барселоні визначилися з майбутнім Мессі 1323

Усик: Ф'юрі спеціально робить так, щоб люди думали, що він хворий

Сьогодні 09:13 1035 0
Олександр Усик прокоментував поведінку Тайсона Ф'юрі
Усик: Ф'юрі спеціально робить так, щоб люди думали, що він хворий
#Усик, #Ф’юрі, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) вказав причину дивної поведінки чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Що я скажу про Тайсона Ф'юрі? Нічого не скажу. Чудовий спортсмен, що йде до своєї мети.

Деякі думають, що Ф'юрі хворий або ще щось. Але він спеціально це робить, щоб люди так думали.

Тайсон залазить в голову і сидить там, а люди думають про це. Красавчик, робить свою справу", - розповів Усик.

Раніше, Усик повторив неймовірний трюк Ломаченка.

Коментарі ()