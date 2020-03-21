Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) вказав причину дивної поведінки чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Що я скажу про Тайсона Ф'юрі? Нічого не скажу. Чудовий спортсмен, що йде до своєї мети.

Деякі думають, що Ф'юрі хворий або ще щось. Але він спеціально це робить, щоб люди так думали.

Тайсон залазить в голову і сидить там, а люди думають про це. Красавчик, робить свою справу", - розповів Усик.