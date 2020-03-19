Майкі Гарсія прокоментував бій Ломеченко - Лопес

Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) має шанс перемогти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів екс-чемпіон світу в чотирьох категоріях Майкі Гарсія.

"Я думаю, що це, напевно, буде найважчий бій для Ломи з часів Лінареса. Цей бій буде більш жорстким, тому що Теофімо сильний і потужний, великий від природи і швидкий. Лома в легкій вазі не зовсім те ж саме, коли він був у другій напівлегкій або навіть нижче.

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Я думаю, що у Теофімо набагато більше шансів, ніж думають люди, але я все ще схиляюся до того, що українець виграє рішенням суддів. Я не думаю, що Лома може потрясти Лопеса, але я виразно бачу, як Теофімо може завдати шкоди Ломі. Думаю, що Лома виграє цей бій за очками, але я не здивуюся, якщо Лопес потрясе його і зупинить", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес може бути перенесений через коронавірус.