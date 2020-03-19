Гвоздик: Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа

Джерело - telegra.ph.
Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) наразі є ідеальним суперником для Олександра Усика (17-0, 13 КО).
Про це розповів екс-чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО).
"Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа. А Чісора якраз такий суперник, який буде для Сашка хорошою перевіркою. Хоча люди теж можуть сказати, що це неправильно, типу навіщо відразу Чісору, потрібно когось слабшого. А був би хтось слабший, сказали б, що він "мішкобій", - розповів Гвоздик.
Нагадаємо, Усик не хоче переходити у ММА.
Також, Усика ізолювали від тренувального табору.