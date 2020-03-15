Українці виграли три бої в перший день турніру в Лондоні

Припиняє боротьбу лише Марина Мальована

Джерело - Федерація боксу України.

В суботу, 14 березня, відбувся перший змагальний день однієї з найбільш знакових боксерських подій року – Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри Токіо-2020.

В рамках стартового змагального дня виступили чотири представники національної збірної України. За результатами напружених поєдинків в нашому активі три з чотирьох можливих перемог.

Розпочав переможну ходу збірної України капітан нашої команди – Микола Буценко (вагова категорія 57 кг). В першому колі змагань боксер здобув дострокову перемогу над представником Данії Фредеріком Єнсеном.

Також переміг і суперважковаговик Цотне Рогава (м. Одеса), який не залишив шансів своєму литовському візаві Алгірдасу Баніулісу. За результатами трьох раундів усі судді одноголосно віддали перевагу нашому боксеру.

Заключну перемогу для збірної України в рамках стартового змагального дня здобула багаторічна лідерка жіночої збірної України Тетяна Коб. Одноголосним рішенням суддів Тетяна у першому колі змагань перемогла Анахім Агаєву з Азербайджану.

На жаль, припиняє боротьбу за ліцензії Марина Мальована (вагова категорія 60 кг), яка поступилася турчанці Есри Їлдіз.