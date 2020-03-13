Федерація боксу України злила Вихриста - Танкевич

Було б дивним, якби за таких обставин Віктор Вихрист відмовився від конкретної пропозиції про перехід у профі від німецьких промоутерів.

Про це заявив боксерський оглядач Василь Танкевич.

"Прикро, що найкращого в Європі надважковаговика останніх років не те, що не відстояли, а фактично "злили" за першої ж нагоди. Окремі представники ФБУ смішно виправдовувалися, що Вихрист - №1 на момент переходу у професіонали. Але всім очевидно: Рогава – лише завдяки одному-єдиному спірно виграному бою! – забронював за собою місце лідера у збірній.

І те, що головний тренер збірної Леонід Лоївський взяв Рогаву у січні на найпрестижніший Кубок Странджа в Болгарії з першим складом команди, тільки підтверджує, що ставка робилася вже на нього. Міг прояснити ситуацію контрольний спаринг між опонентами, але про нього навіть не йшлося.

Однозначно - ситуація для Вихриста була принизливою. Мати статус резервіста, втрачати сезон у 27-річному віці і чекати, що станеться якийсь форс-мажор чи суперник "зламається" – сумнівна позиція. Тому було б дивним, якби за таких обставин Віктор відмовився від конкретної пропозиції про перехід у профі від німецьких промоутерів", - зазначив Танкевич.