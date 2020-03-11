Усик: Я чекаю справжнього випробування в бою з Чісорою

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) ретельно готується до бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Бій з Беллью, який відбувся у Манчестері в 2018 році, був неймовірним досвідом, тепер я можу зробити це ще раз на неймовірній арені О2 в Лондоні. Мені не терпиться знову виступити перед британськими фанами.

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У крузервейті я досяг всього, став абсолютним чемпіоном, тепер йду по такому ж шляху в суперважкому дивізіоні. Я чекаю справжнього випробування з Чісорою. Він сильний, жорсткий і витривалий. Я пам'ятаю, як був любителем і дивився за його поєдинком з Віталієм Кличком, він здавався таким величезним.

Зараз же вже я сам б'юся з Чісорою. Я працюю у своєму таборі, щоб показати захоплюючий бій 23 травня", - розповів Усик.