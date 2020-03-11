Гірн: Бій Усик - Чісора без глядачів? Не можу це уявити

Ситуація з коронавірусом не повинна вплинути на бокс

Ситуація з коронавірусом не має вплинути на проведення найближчих боїв в Англії, в тому числі поєдинків за участю Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. Вболівальники в боксі мають унікальна роль, вони під час бою допомагають боксерам вийти на новий рівень. Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде", - зазначив Гірн.

Бій Дерек Чісора - Олександра Усик повинен відбутися 23-го травня.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Джошуа в грудні.