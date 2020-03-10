Головною проблемою українського боксера Олександра Усика у суперважкій вазі будуть великі габарити суперників.

Про це розповів екс-чемпіон Евандер Холіфілд.

"Усик - дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він лівша. Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Усик битиметься з хлопцями, які набагато більші за нього. Свого часу мені довелося робити те ж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були хороші ноги, і я міг добре рухатися. Тому і перемагав. Усик повинен робити те саме.

Чув, що Усик виглядав дуже добре в спарингу з Кличком. Якщо це дійсно так, то він знає, що може впоратися з будь-яким суперважковаговиком", - розповів Холіфілд.