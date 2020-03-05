 Джошуа обіцяє завершити бій з Пулєвим в 11 раунді | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа обіцяє завершити бій з Пулєвим в 11 раунді

Сьогодні 17:22 298 0
Боксер готовий достроково перемогти болгарина
Джошуа обіцяє завершити бій з Пулєвим в 11 раунді
#Пулєв, #Джошуа

Джерело - Vringe.com.

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) готовий перемогти у 11 раунді у бою з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО).

Про це британець заявив в інтерв'ю IFL TV.

"Пулєв в спорті тривалий час. Він вийшов на топ рівень і зазнав поразки. Так що він знає цей шлях. У нього був шанс на вищому рівні і тепер він знову повертається до нього. Очевидно, він постарається його використовувати.

Я очікую більш відполірованого, більш розумного Пулєва. І він також може бити. У нього є пару нокаутів в рекорді. Він може боксувати і може бити. Він боксер-панчер. Він ніби схожий стилем на мене. Це точно буде хороший поєдинок. Ми будемо боксувати, люди побачать майстерність. І, очевидно, побачать також і нокаут, тому що будуть два боксера-панчера. Кращий вийде переможцем.

Мій прогноз на бій? 11 раунд", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Арум назвав дату третього бою Ф’юрі та Вайлдера.

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