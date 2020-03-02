Усик: Якось дістав з машини палицю і розігнав хуліганів

33-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Усик одного разу захистив двох молодих людей.

Про це заявив сам боксер.

"Якось я їхав на машині і побачив, що йшов хлопець з дівчиною, а до нього пристали інші два хлопці. Для мене така ситуація є неприйнятною. Це за межею мого розуміння. Якщо він з дівчиною, то у нього є імунітет.

Так робити не можна. Дівча, природно, заступилася за нього. Я вийшов з машини, дістав палицю, розігнав цих хуліганів. Чому я дістав палицю з машини? У мене є біта, мені подарували. Звідки я знаю, може, ніж є у них...

Проходили курсанти повз, зупинились, запитували, в чому справа. Не знаю, чому вони подумали, що я ініціатор цього всього. Може, тому що у мене була бита", - сказав Усик.