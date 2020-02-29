Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес прагне завершити поєдинок з українцем Василем Ломаченком нокаутом.

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Про це він розповів порталу vRINGe VISION.

"Потрібно бути технічним. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Люди недооцінюють мене. Вони вважають, що я не можу робити те, що я можу. Вони бачать силу, але не бачать техніку і IQ в рингу . А це те, що я люблю. Бій з Ломаченко закінчиться тільки за одним сценарієм - нокаутом", - сказав Лопес.