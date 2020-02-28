Арум: Підсумкова цифра PPV реваншу Ф'юрі і Вайлдера наближається до 1,2 мільйона

Джерело - Tribuna.com.
Показники продажів платних трансляцій в реванші Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі наближається до 1,2 мільйона.
Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю WBN.
"З приводу показників PPV можу сказати, що вони поки не включають цифрових продажів, які перевищили позначку в 300 тисяч.
Можливо, цифра в 850 тисяч PPV досить точна. Але до неї потрібно додати цифрові продажі. З огляду на ці 300 тисяч, підсумкова цифра наближається до 1,2 млн ", - сказав Арум.
Раніше, Вайлдер назвав дивну причину поразки у бою проти Ф'юрі.
Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.