Арум: Підсумкова цифра PPV реваншу Ф'юрі і Вайлдера наближається до 1,2 мільйона

Показники продажів платних трансляцій в реванші Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі наближається до 1,2 мільйона.

Про це промоутер Боб Арум заявив в інтерв'ю WBN.

"З приводу показників PPV можу сказати, що вони поки не включають цифрових продажів, які перевищили позначку в 300 тисяч.

Можливо, цифра в 850 тисяч PPV досить точна. Але до неї потрібно додати цифрові продажі. З огляду на ці 300 тисяч, підсумкова цифра наближається до 1,2 млн ", - сказав Арум.