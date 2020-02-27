Рефері бою Вайлдер - Ф'юрі хотів сам зупинити поєдинок

Кенні Бейліс прокоментував бій Вайлдер - Ф’юрі

Рефері Кенні Бейліс, який обслуговував реванш Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 31 КО) і Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) був близький до того, щоб самому зупинити бій.

Про це розповів сам суддя.

"Вважаю, що зупинка була своєчасною, оскільки перед цим під час хвилинної перерви між раундами я підходив до Деонтея. Я подивився на нього і пояснив, що рефері зазвичай говорять бійцям: "Послухай, ти повинен щось мені показати". Боксери знають, що якщо після цього вони нічого не демонструють на рингу, то я можу зробити свою роботу і зупинити бій. Деонтей - воїн. Коли я краєм ока побачив викинутий з його кута рушник і зупинив бій, він першим ділом запитав: "Навіщо ти зупинив поєдинок?". Але я пояснив йому, що це була справа рук його кута, хоча я і сам вже був близький до того, щоб дати відмашку. Кровотеча з вуха? Чесно кажучи, я думав, що кров б'є зсередини. В кінці раунду, коли я підійшов, щоб перевірити, доктор вже піднявся на ринг, поки я збирав суддівські записки", - розповів Бейліс.

Раніше, Вайлдер назвав дивну причину поразки у бою проти Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.