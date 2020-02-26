Команда Ф'юрі готова заплатити Вайлдеру за відміну реваншу

Команда Тайсона Ф'юрі готова заплатити Деонтею Вайлдеру, щоб той відмовився від свого права на негайний реванш.

Про це розповів промоутер британського чемпіона Френк Уоррен.

"Я вважаю за краще відразу ж вийти на Джошуа, але є пункт про реванш в контракті з Вайлдером. Він повинен бути дотриманий, якщо тільки ми не домовимося, щоб Вайлдер почекав. Ми готові заплатити Вайлдеру, щоб відкласти реванш. Але це його вибір.

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Це було б вигідна пропозиція для нього. Але я говорив з його менеджером. Деонтей переконаний, що може нокаутувати Тайсона.

Я в це не вірю. Я ще перед їх другим поєдинком вважав, що Ф'юрі зломить Вайлдера. Якщо Деонтей наполягатиме на реванші, ми займемося його організацією.

Я хочу влаштувати поєдинок з Джошуа до кінця року. Так ми гарантуємо, що Ентоні не програє комусь іншому", - відзначив Уоррен.