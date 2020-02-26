Команда Ф'юрі готова заплатити Вайлдеру за відміну реваншу

Джерело - ua.tribuna.com.
Команда Тайсона Ф'юрі готова заплатити Деонтею Вайлдеру, щоб той відмовився від свого права на негайний реванш.
Про це розповів промоутер британського чемпіона Френк Уоррен.
"Я вважаю за краще відразу ж вийти на Джошуа, але є пункт про реванш в контракті з Вайлдером. Він повинен бути дотриманий, якщо тільки ми не домовимося, щоб Вайлдер почекав. Ми готові заплатити Вайлдеру, щоб відкласти реванш. Але це його вибір.
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Це було б вигідна пропозиція для нього. Але я говорив з його менеджером. Деонтей переконаний, що може нокаутувати Тайсона.
Я в це не вірю. Я ще перед їх другим поєдинком вважав, що Ф'юрі зломить Вайлдера. Якщо Деонтей наполягатиме на реванші, ми займемося його організацією.
Я хочу влаштувати поєдинок з Джошуа до кінця року. Так ми гарантуємо, що Ентоні не програє комусь іншому", - відзначив Уоррен.
Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив в реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring.